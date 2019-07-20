"البيئة" تنفذ خطة الرصد الدورية للهواء بطلخا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نفذ فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا، خطة الرصد الدورية لنوعية الهواء لمتابعة تركيز الانبعاثات والملوثات في الهواء، حيث تم رصد هواء مدينة طلخا في نقاط رصد مختلفة.
وأجرت فرق الرصد، وفق بيان، اليوم السبت، قياسات الهواء والضوضاء في بيئة الهواء الخارجي لجميع نقاط الرصد المختلفة لمدينة طلخا.
وتستمر فرق التوعية في تنفيذ أنشطة التوعية في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية (قش الأرز) استعدادًا لموسم حصاد محصول الأرز لعام 2019 ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
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