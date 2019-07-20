محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
شاركت وزيرة البيئة في ندوة "اكتشف" التي نظمتها شركة "ويل سبرينج" حيث قامت بتسليم الشهادات للأطفال الذين تلقوا التدريب خلال تلك الندوة.
وأجرت وزيرة البيئة، حوارًا مع الأطفال وأولياء الأمور حول مدى استفادتهم من الندوة التي تعتمد في فكرتها على تعليم الأطفال الاستقلالية والاعتماد على النفس واكتشاف مواهبهم.
كما تخلل برنامج التدريب زيارات للمحميات الطبيعية، وشرحت الوزيرة لأولياء الأمور والأطفال العلاقة بين البيئة والإنسان وضرورة الحفاظ على تلك العلاقة.
وتحدثت الوزيرة، بحسب بيان، عن أهمية التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية وأنه السبب في الموارد الطبيعية التي نعيش عليها قائلة "تنوعنا.. السب في حياتنا"، كما حثت الأطفال على الفخر بالثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها المحميات في مصر وأن بلدهم تمتلك كافة القدرات التي تضمن لهم مستقبلًا أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤكدة أهمية المحميات الطبيعية.. وزيرة البيئة تسلم شهادات ندوة "اكتشف" للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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