محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزارة الآثار، بأنه يسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية "جامع الشاذلي الخواص" ـ تقاطع شارع الجمهورية مع شارع نجيب الريحاني ـ بمحافظة القاهرة الموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين. وجاء نص القرار كالتالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل "جامع الشاذلي الخواص" بالقاهرة في عداد الآثار الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.