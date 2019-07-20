أخبار مصر | "التضامن" تحتفي بالمتفوقين دراسياً من نزلاء المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تحتفي بالمتفوقين دراسياً من نزلاء المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، تقريرا مفصلا عن النتائج الدراسية للعام الجارى لابناء المؤسسة العقابية بالمرج بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث حققت المؤسسة العقابية بالمرج نسب نجاح عالية للعام التعليمى الجارى بلغت 80% بين الابناء المقيمين بها ممن هم بمراحل التعليم المختلفة سواء الاعدادى او الثانوى العام والفنى والازهرى.

وأشار التقرير إلى أن عدد الابناء داخل المؤسسة ممن هم مقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة 35 ابنا تم توفير المدرسين و مجموعات التقويةوالمساعدات التعليمية المختلفة لاستكمال تعليمهم حرصا على مستقبلهم وعدم إنقطاع الأبناء عن التعليم وإنتظامهم فى الدراسة، بإعتبار أن التعليم من أدوات الإصلاح والحماية للنزلاء ودوره فى اعادة تأهيلهم لإستئناف حياتهم بعد إنقضاء الأحكام الصادرة ضدهم أو الإفراج عنهم وفقاً للقانون، هذا وقد تفوق الابناء بالمرحلة الثانوية وعددهم 4 ابناء نجحوا جميعا حيث حصل الابن م.أ بالقسم علمى علوم على 98% وحصل الابن م. ه بالقسم الادبى على 76% وحصل الابن أ.م باالقسم الادبى على 74% بينما حصل الابن ع.خ بالقسم الادبى على 73% بالاضافة الى نجاح " 5 " ابناء بمراحل التعليم الثانوى.

على جانب أخر، فى المرحلة الاعدادية حقق " 3 " أبناء من نزلاء المؤسسة بالمرحلة الإعدادية النجاح من اجمالى 6 ابناء ، ونجاح عدد " 2 " أبناء أيضاً بالدبلومات الفنيه الصناعى والتجارى ، ونجاح عدد " 5 " أبناء بالثانوى الأزهرى و" 5" ابناء بمراحل الثانوى التجارى والزراعى والصناعى.

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أوضح التقرير أن الإستراتيجيات التربوية التى يتم الاستعانة بها فى التعامل مع ابناء المؤسسة مع دعم سبل الرعاية لهم لايجاد افراد ومواطنين صالحين بالمجتمع تتنوع بين الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتاهيلية إلى جانب الاهتمام بمرحلة الرعاية اللاحقة، وقد قامت الوزارة بتوفير المدرسين والاهتمام بإتخاذ اللازم نحو قيد الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس والإدارات التابع لها الأبناء الطلاب وهم (ثانوى عام، ثانوى أزهرى، ثانوى زراعى، ثانوى تجارى، ثانوى صناعى، إعدادى عام، إعدادى مهنى، إعدادى أزهرى).

وتقوم المؤسسة العقابية بالمرج بتوفير المدرسين والكتب الخارجية وأماكن مناسبة للأبناء للدراسة وإستذكار دروسهم، حيث تم التنسيق مع إدارة المرج التعليمية لإحضار مدرسين لإعطاء دروس للأبناء، كما تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية المختلفة لإحضار جداول امتحانات الأبناء، وارسال خطابات بأسماء الأبناء المقيدين بكل مرحلة حتى يتم ارسال اللجان لأمتحان الطلاب، هذا فضلا عن قيام المؤسسة بالتواصل مع أولياء أمور الأبناء الطلاب والتنسيق معهم وذلك للتنبيه عليهم بإنهاء أجراءات التحاق الأبناء بالمدارس والحرص على أداء امتحاناتهم ، وتم إعداد الأماكن المناسبة داخل المؤسسة للجان الإمتحانات الخاصة بكل مرحلة لأداء الإمتحانات.

وجدير بالذكر فأن المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج والتى تضم 248 ابنا تشهد عمليات تطوير واسعة من إحلال وتجديد العنابرحيث تم الانتهاء من تطوير 4 عنابر والمطبخ ومازال العمل بالتطوير مستمر وقد وتم تخصيص حجرة كمشغل للصناعات اليدوية، كما تم استحداث معمل للحاسب الألى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تطوير ملاعب رياضية و تطوير قدرات الجهاز الإداري بالمؤسسة عن طريق تنفيذ دورات دعم نفسى للأبناء والاخصائيين ودورات مهارات حياتية و دورات كمبيوتر ومحو امية كما تم مؤخرا دعم المؤسسة بانشطة خاصة بتعديل السلوك من خلال الفن والذى ابلى فيه الابناء بجدارة كبيرة.

ومن المقرر إقامة احتفالية كبرى لتكريم الابناء الشهر القادم.