أخبار مصر | دار الكتب تطلق برنامجا تدريبيا لكشف وصيانة المخطوطات الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الكتب تطلق برنامجا تدريبيا لكشف وصيانة المخطوطات الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، دورة تدريبية دورة تدريبية بعنوان "أحبار المخطوطات والوثائق الأثرية والتاريخية: مفاهيم, إشكاليات وتطبيقات".

وأعلنت الدار، أن الدورة مدتها 4 أيام وهي موجهة لاختصاصي الصيانة والترميم والتوثيق بمعامل دار الكتب والوثائق تحت رعاية الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويقدمها الأستاذ الدكتور مدين حامد عبد الهادي، مدرس علاج وصيانة الآثار والمخطوطات والوثائق التاريخية بكلية الآثار جامعة الفيوم.

ومن ناحيته أشار مدين حامد إلى أن أهمية الدورة تأتي في إطار تدريب الإختصاصيين علي علاج وصيانة وترميم كتابات الأحبار المختلفة بالوثائق والمخطوطات الأثرية والتاريخية والمطبوعات والكتب كاتجاهٍ جديدٍ يؤسس له في ظل غياب المرجعية التطبيقية والتجريبية البحثية في هذا المنحى منذ نشأة علم الترميم والصيانة.

وأكد أن عالمنا العربي والإسلامي يفقد بين الحين والآخر إرثاً وتراثاً عظيماً تحمله تلك الكتابات، ويتمثل في نصوص ومؤلفات وعلوم وثقافات تنطق بها كلماتها التي دونها ونسخها السلف والسابقون من الشعراء،الأدباء، الرحالة والعلماء الأوائل العرب والمسلمين الذين قادوا العالم في كافة مناحي العلم.

وأضاف مدين أنه حان الوقت للحيلولة دون فقدها وحرمان قاصديها من تحقيقها والإفادة من كنوزها الأدبية والتاريخية والفلسفية والعلمية المختلفة.

وذكر مدين أن محاضرات الدورة تتضمن كشف النقاب عن الآليات والمهارات والأدوات المنوط بها كشف ملامح وأوجه تزييف وتزوير الوثائق والمخطوطات الأثرية والتاريخية من خلال كتاباتها ونصوصها وفق اتجاهات جديدةٍ أيضًا، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا علي حس ومهارة المرمم واختصاصي تحقيق وتوثيق المخطوطات والآثاري، وهو المستهدف بالتدريب.

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والبند الثاني هو المعالجة، والتي تشمل ملامح ومظاهر تلف النصوص والكتابات وتأثيراتها، فضلاً عن تأثير العلاج والمعالجة لأصولها المخطوطة والمطبوعة علي النحو الذي يكسب هؤلاء مهارة الفصل بين مفرداتها وصنوفها المختلفة، وذلك إلي جانب طرق الدراسة من الفحص والتحليل وتقنيات تقدير العمر المتممةِ في هذا الاختصاص.

وتلقى محاضرات الدورة وورش عملها الضوء علي الطرق والتقنيات والمواد اللازمة لتحضير وتصنيع أحبار نسخ وكتابة وتدوين الوثائق والكتب والمخطوطات، وكشف تزويرها وتزييفها من خلال محاضرات عملية وتجريبية للسادة المرممين واختصاصي الصيانة والتوثيق بدار الكتب والوثائق القومية.

وفي ختام تصريحاته قال مدين إن الدورة ستعقد على مدار أربعة أيام بواقع محاضرة نظرية وأخري عملية تطبيقية لكل يوم من أيامها، وذلك بجانب تطبيق عملي علي بعض النماذج المخطوطة التي تحتفظ بها دار الكتب والوثائق القومية وفق النسق التالي، اليوم الأول، أحبار المخطوطات والوثائق الأثرية، مواد وتقنيات صناعة الحبر، تفاعلات ومركبات الأحبار، نماذج واستخدامات، تطبيقات عملية.

واليوم الثاني، تفاعلات وميكانيكيات تلف أحبار المخطوطات الأثرية، أكسدة أحبار الكتابة، التحلل المائي الحامضي للأحبار، نزيف مكونات الأحبار، الرواسب السطحية لأحبار الكتابة، دور الوسائط الرابطة في تلف الحبر، دور حوامل السليلوز والبروتين في تلف الحبر، تلف الأحبار في الوثائق المحترقة والمكربنة والمزورة، دراسات التلف، وتطبيق عملي.

واليوم الثالث. علاج كتابات وأحبار المخطوطات والوثائق الأثرية، علاج الكتابات غير الثابتة، علاج الأحبار المتأكسدة، علاج حموضة الأحبار، ترسيخ وتقوية الأحبار، ترميم وانعاش الكتابات الباهتة والمزورة، تطبيقات عملية.

واليوم الرابع، تزييف وتزوير المخطوطات والوثائق الأثرية والتاريخية، التزييف والتزوير، وسائل تزييف وتزوير المخطوطات والوثائق، نماذج وأشكال، تقنيات رصد وكشف تزوير وتزييف المخطوطات والكتابات.