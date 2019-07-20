أخبار مصر | "عنيك في عنينا" تكشف على 521 مواطنًا بالمجان بقرية طوناب بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عنيك في عنينا" تكشف على 521 مواطنًا بالمجان بقرية طوناب بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى"، وذلك للكشف على أهالي قرية طوناب بمركز أسنا محافظة الأقصر.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، في قرية طوناب بمركز أسنا محافظة الأقصر، حيث يتم الكشف على أمراض العيون بالمجان، حيث انطلقت القافلة في الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وسط توافد كثيف من الأهالي للاطمئنان على عيونهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا، ونجحت القافلة في الكشف على 521 حالة، ثبت من خلال الكشف استحقاق 149 حالة منهم لنظارات طبية، وبلغ عدد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية إلى 158 سيتم بحث استحقاقهم، إضافة إلى توزيع 164 عبوة قطرات عيون.

وأضافت صبري، أن مبادرة "عنيك في عنينا" تهدف لمكافحة مسببات العمى بالقرى والنجوع، وتتكفل بكافة التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج وحتى إجراء العمليات الجراحية والتي تشمل عمليات إزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، والظفرة، والياج، حتى إجراء عمليات زرع القرنية والتي تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه.