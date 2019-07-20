مصر | بلاغ يطالب بمحاكمة "دراجي" طبقا لقانون الإرهاب وترحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يطالب بمحاكمة "دراجي" طبقا لقانون الإرهاب وترحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بمحاكمه دراجي طبقا لقانون الإرهاب وترحيله ومنعه من دخول مصر.

وأوضح مقدم البلاغ أنه حينما قام مذيع بين سبورت الجزائري حفيظ دراجي بزيارة منزل عائلة محمد أبو تريكة ونشر تلك الزيارة على كافة وسائل الميديا ومحاولة كسب تعاطف مع الفكر الإرهابي والترويج لتلك العائلة وبالطبع يعد ذلك ترويج للأفكار الجماعة الإرهابية ورمزها الرياضي محمد أبوتريكة وهذا أثناء انعقاد المحفل الأفريقي للأمم أفريقيا لكرة القدم.

Advertisements

واستطرد محفوظ قائلا واستغلال زياره منزل تريكه والترويج لها بهذا الشكل يكن الهدف من ذلك ليست الزياره بقدر اثاره الفتنه في مصر وافساد علاقتنا بالجزائر وافساد العلاقات الدوليه بين البلدين الشقيقين وتدخل سافر في الشان الداخلي المصري ويكون بتغليب منطق الجماعه الارهابيه علي اراده الشعب المصري وتحدي غير منطقي للقضاء المصري الذي قضي بان ابو تريكه المتاعطف مع الفكر الاخواني مدرج علي قوائم الارهابين و ان اقامه تريكه مع دراجي بقطر التي تكن العداء للمصر في حد ذاته خيانه لاوطانهم وبالطبع ان الفكر الاخواني الضال لايعترف بحب الاوطان

واضاف محفوظ قائلا ان الترويج للارهابين وكسب التعاطف معهم مؤثم طبقا لنصوص المواد ٤و٦ و٢٨و٢٩ من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والتي تنص تلك المواد علي جواز تطبيق القانون علي الاحنبي المقيم بمصر وبالعقاب علي التحريض علي الجرائم الارهابيه بذات العقوبه للجريمه الكامله سواء بشكل مباشر اوغير مباشر واستخدام موقعا علي مواقع التواصل للترويج للجرائم والافكار الارهابيه او الارهابين وايضا طبقا للقوانين الفيفاو كافه الاتحادات القاريه او المحليه توصي دوما بعدم ادراج الرياضه بالسياسه.

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 9873 لسنة 2019 بالطالبه بسرعه التحقيق مع المشكو في حقه واستصدار امر بالقبض عليه لمحاكمته طبقا للقانون الارهاب او الامر بترحليه فورا من الاراضي المصريه ووضعه علي قائمه للممنوعين من دخول مصر لمصر لخطورته الارهابيه وترويجه للجماعه الارهابيه وتاخرنا في تقديم البلاغ جاء انتظارا لانتهاء البطوله الافريقيه حرصا علي مصلحه الوطن وليس تراخيا في الابلاغ .