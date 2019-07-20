شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر بنيويورك تحتفل بثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت القنصلية العامة لمصر بنيويورك، الجمعة، بالعيد القومي لجمهورية مصر العربية والموافق الذكرى ٦٧ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة، في حضور عدد من ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، وممثل النائب العام في نيويورك، وممثلي شرطة نيويورك، والسفير ماجد عبدالعزيز سفير جامعة الدول العربية في نيويورك.

كما حضر الحفل ممثلي بعثة مصر الدائمة في الأمم المتحدة، ونائب رئيس المكتب التجاري بنيويورك، ومدير مكتب شركة مصر للطيران بنيويورك، وممثلي بعض المراكز الإسلامية والكنيسة الأرثوذكسية وأبناء الجالية المصرية في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وبعض شباب الجالية من الجيل الثاني.

وألقى السفير هشام النقيب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك، كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على حضارة وتاريخ الدولة المصرية وأن الثورات المصرية ومنها ثورة ٢٣ يوليو دائما ما تكون ذات أهداف عظيمة لرفع الدولة المصرية، وأن مصر تبني من جديد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفضل التخطيط السليم وحسن الإدارة وتكاتف الشعب مع القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، وأن الشعب المصري ومؤسسات الدولة ستنتصر في معركتي التنمية ومكافحة الاٍرهاب.