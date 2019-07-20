شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرّم أوائل الخريجين من طلبة كلية الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة، كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وقام الرئيس السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، بمنح أنواط الامتياز لخريجي كلية الشرطة وهم ملازم تحت الاختبار عمر رضا العمدة، ملازم تحت الاختبار نور أمين عز الدين، ملازم تحت الاختبار محمود السيد عبدالهادي مسلم، ملازم تحت الاختبار أحمد عبدالباسط داود، وملازم تحت الاختبار معتز أسامة الهامي.

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ومنح السيسي نوط الامتياز أيضًا إلى أول الوافدين ملازم تحت الاختبار اسيد سليم حسن ابو ظاهر من دولة فلسطين، وأوائل خريجي قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار كريم آسر محمد بدر، وملازم أول تحت الاختبار منه الله أشرف يونس .

كما قلد الرئيس السيسي نوط الامتياز لخريجي كلية الدراسات العليا وهم رائد أيمن حاتم البدراوي قطاع الأمن المركزي أول دبلومات كلية الدراسات العليا، ورائد بلال محمد عبدالمجيد زايد أول الضباط الوافدين الدارسين بكلية الدراسات العليا من دولة فلسطين .

ومن خريجي مركز بحوث الشرطة، منح الرئيس السيسي نوط الامتياز إلى رائد شرموندا جاكوب (من دولة زامبيا) والدارس بفرقة حراسة الشخصيات والمنشآت الهامة .