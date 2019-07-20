شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب القاهرة للكهرباء»: تحرير 518 ألف محضر سرقة تيار بإجمالي 727.8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد السيسى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي الاستثمارات بالشركة للتطوير والإحلال والتجديد والتوسعات بشبكات التوزيع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بلغ 4.6 مليار جنيه حتى يونيو الماضي.

وأضاف «السيسى»، خلال لقائه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اعتماد 4.2 مليار جنيه، لتنفيذ الخطة الطموح ضمن نطاق الشركة الممتد من منطقة وسط القاهرة لحلوان جنوبا، بالإضافة لمحافظة الجيزة، من بينها 2.6 مليار للإحلال والتجديد والتوسعات، و1.4 مليار جنيه للتحكمات الآلية، و200 مليون جنيه للعدادات الذكية.

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واستعرض مؤشرات تحسن أداء الشبكة من معدلات أعطال الكابلات ومؤشرات جودة التغذية الكهربائية، مشيراً إلى أن معدلات الأعطال للأطوال لكابلات الجهدين المتوسط والمنخفض، تحسنت خلال الفترة من يوليو 2018 حتى مايو الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ مقدار التحسن في أعطال كابلات الجهد المتوسط بنسبة 13.2% كما بلغ مقدار التحسن في أعطال كابلات الجهد المنخفض بنسبة 31.6%.

وحول موقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال تلك الفترة، أوضح أنه تم تحرير 517 ألفا و681 محضرا بإجمالى قيمة 727.8 مليون جنيه، وتم تحصيل 492.6 مليون جنيه، كما تم تطوير الخدمات المقدمة للعملاء من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، إنشاء مكتب لخدمة المشتركين وتلقى الشكاوى، وتطبيق نظام تنظيم دور المشترك، وإنشاء إدارة لخدمة المستثمرين، وإنشاء نظام خاص بإصدار فواتير الكهرباء ذاتياً بالشركة.

وأشار إلى أنه تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد في نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله، وتم تطبيق ذلك النظام في جميع إدارات الشركة في 50 إدارة فرعية، وتم مراجعة التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التي تقدمها الشركة والتى تم الاتفاق عليها مع الشركه القابضة وباقى شركات التوزيع.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشروعا للعدادات الذكية، تحت مظلة وزارة الكهرباء، لتركيب 50 ألف عداد ذكى، بواقع 35 ألف عداد بـ6 أكتوبر، و15 ألفا بالشيخ زايد، حيث تم الانتهاء من تركيب 21 ألف عداد ذكى، والذى من أهم مميزاته إمكانية الشحن عن بعد بأكثر من وسيلة إلكترونية، والقضاء على أخطاء القراءات، حيث يتم قراءة العدادات إلكترونيا، مع إمكانية قيام المشترك بمراقبة استهلاكاته لحظيا، والقضاء على حالات التلاعب بالعدادات.