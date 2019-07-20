شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: الكشف على 142 ألف سيدة فى مبادرة «سرطان الثدى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن أن أعداد السيدات اللاتى شاركن في مبادرة الرئيس السيسى، «صحة المرأة المصرية» لفحص سرطان الثدى، وصلت إلى 142 ألف سيدة وفتاة. وأضاف« بيومي»، أنه يتم إجراء فحص السيدات والفتيات من خلال 321 فرقة، في عدد 278 وحدة للكشف.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس السيسى، على أرض المحافظة، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في الحملة، وتكثيف جهود التوعية لحث المرأة البحراوية على ضرورة الإقبال والمشاركة في إجراء الفحوصات، والكشوفات اللازمة للإطمئنان على صحة المرأة.