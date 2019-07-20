شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إنتاج مبيد حيوي لمكافحة دودة القطن وحماية الطماطم من «التوتا ابسليوتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، يفيد بقيام المعهد بإنتاج وتوفير مبيد حيوي لمكافحة الآفات، في إطار مساهمة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى في مكافحة الآفات باستخدام بدائل مبيدات آمنة على الإنسان والبيئة وتجنبا للآثار الضارة للمبيدات الكيماوية، حيث يوصى بها في الزراعات العضوية والمحاصيل التصديرية، ومن مكون إنتاج المبيدات الميكروبية بمعهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية.

وقال «عبدالمجيد»، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سوف يتم إنتاج وتوفير المركب الحيوى بروتكتو® 9.4% WP «مسحوق قابل للبلل» كأحد أهم البدائل الآمنة لمكافحة العديد من الآفات التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة مثل يرقات فراشة درنات البطاطس ويرقات صانعات انفاق الطماطم «التوتا ابسليوتا» والفقس الحديث لدودة ورق القطن وبفاعلية عالية طبقا لتوصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وقرر مركز البحوث الزراعية إنتاج وطرح هذا المركب وتوزيعه حاليا من خلال منافذ معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية.