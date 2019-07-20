أخبار مصر | تداول 4 آلاف طن ردة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 4 آلاف طن ردة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (20) سفينة وتم تداول 4 آلاف طن ردة و(283) شاحنة بضائع و(324) سيارة حيث شملت حركة الواردات 4 آلف طن ردة و(135) شاحنة و(198) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (148) شاحنة بضائع و(126) سيارة.

وأضاف المركز أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Navigator M.