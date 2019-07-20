أخبار مصر | "العصار" يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد/ سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة ، والسيد الدكتور مصطفى هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ، لبحث موضوعات التعاون القائمة وسبل توسيع آفاق التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين الطرفين المصري والبيلاروسي ، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

حيث تم الترحيب بالسفير البيلاروسي وتم عرض الموقف التنفيذى لمجالات التعاون القائمة والتي شهدت نجاحاً كبيرا في عدد من المجالات بالتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والتى تتمثل فى "تصنيع المعدات الزراعية ، الشاحنات ، الصوامع ، اللوادر والمعدات الثقيلة "

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وتم التأكيد على رغبة شركات الإنتاج الحربي فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي في مجالات جديدة منها "محركات الديزل، الجرارات ، تصنيع سبائك الألومنيوم " .

ومن جانبه ، أثنى "راتشكوف" على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات البيلاروسية وإلتزامها الدقة ، وهو الأمر الذى يشجع إلى عقد المزيد من الإستثمارات مع شركات الإنتاج الحربي ، مؤكدا أن بلاده مهتمة بتوسيع مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ ومن طفرة صناعية وإقتصادية كبيرة أثمرت عن عدد من الإنجازات في تنفيذ المشروعات القومية في العديد من المجالات التنموية ، مضيفاً أن القيادة السياسية بين الجانبين تسعى لإقامة شراكات صناعية جديدة بين البلدين .

ومن جانبه، صرح الدكتور مهندس مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بأنه يثق تماما بقدرات وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي وأنه دائم الاستعداد للتعاون المثمر والبناء مع الجهات والمؤسسات الوطنية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق بين شركته وشركة حلوان للآلات والمعدات بالتعاون مع شركة أجروماش البيلاروسية لتسويق منتجاتهم مضيفاً أن منتجات "أجروماش" الزراعية تلبى رغبة الشركة في الارتقاء بمستوى المنتج المصري محلياً وعالمياً من خلال تقديم منتج متميز بجودة عالمية بهدف دعم الاقتصاد القومي للبلاد.