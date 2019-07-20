أخبار مصر | الإثنين.. ثالث ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. ثالث ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، يوم الإثنين المقبل، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، ثالث ندواته بعنوان (القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين)، بحضور الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الديار المصرية السابق، والأستاذ الدكتور عبد الهادي زارع، عميد كلية االشريعة والقانون بدمنهور سابقًا.

وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ندوتين سابقتين لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و (الفكر المنحرف - أسبابه- منطلقاته - علاجه).

يذكر أن الهيئة تعقد الملتقى يوم الاثنين من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤيا الصحيحة للإسلام والدفاع عنه في كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامي.