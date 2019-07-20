شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترخيص لـ188 «ميكروباص» و500 سيارة«فان» للعمل بنظام السرفيس بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن فتح باب الترخيص بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة لـ188 سيارة «ميكروباص» أجرة سعة 14 راكبا كمرحلة ثانية، وكذا فتح باب الترخيص لـ500 سيارة «فان» سعة 7 ركاب ضمن السيارات السابق ترخيصها أصلاً ملاكي للعمل بنظام السرفيس داخل المدينة، وكبديل للسيارات نصف النقل العامة، ولخدمة المترددين والعمالة اليومية بالمناطق الصناعية بالمدينة.

وقال الشربيني إنه سيتم بيع كراسات الشروط بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/7/2019 وحتى يوم السبت الموافق 24/8/2019، على أن يكون إجراء القرعة العلنية لمن تقدموا لترخيص سيارات «الميكروباص» 14راكبا يوم الاثنين الموافق 2/9/2019 وتتضمن تحديد خطوط السير، ويتم إجراء القرعة العلنية لمن تقدم لترخيص سيارات «الفان» 7 ركاب يوم الأربعاء 4/9/2019 ويتضمن إجراء القرعة تحديد خطوط السير للمتقدمين.

وأضاف أنه يتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على الترخيص والتي تتضمن تحديد خطوط السير لضمان تكافؤ الفرص والوقوف على أفضل آلية للتنفيذ، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن موافقة محافظ الجيزة بموجب القرار رقم (10925)، وموافقة قطاع أمن الجيزة بوزارة الداخلية على الترخيص، مشيرا إلى أنه تم منح مهلة أسبوعين لأصحاب السيارات «الفان» الفائزين بالقرعة العلنية لعام 2016 لتحويل سياراتهم من ملاكي إلى أجرة ولم يتقدموا بالحصول على الترخيص، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم إبلاغ الإدارة العامة للمرور بإلغاء أحقيتهم في الترخيص.