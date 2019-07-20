شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: التنمية الحقيقة تأتي من القاع وليس من الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحدث «عدم المساواة والتقدم المحرز في هدف رقم ١٠»، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و«UNDESA»، وذلك في ختام فعاليات المنتدي السياسي رفيع المستوى بنيويورك.

وقالت السعيد، خلال كلمتها، إن توجه الدولة الحالي يسير في اتجاه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لافتة إلى جهود الدولة في العمل على ضبط آلية منظومة الدعم بالتركيز على توجيه الدعم نحو قطاعي الصحة والتعليم، مضيفة أن المساواة في الفرص بين الجنسين ضرورة ملحة تسعي الدولة المصرية لدعمها حالياً وذلك فيما يخص المرأة والشباب كذلك، حيث استطاعت الدولة القيام بعدد من المبادرات التي تضمن حقوقهم في كافة القطاعات وتوفير فرص العمل لهم بما يضمن لهم حياة كريمة وشعورهم بالمساواة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المجتمع الدولي أشاد بالمبادرات المصرية خاصة في مجالي الصحة والتعليم، لافتة إلى حملات الكشف عن فيروس سي وغيرها من المبادرات المصرية والتي جاءت بدعم وتوجيه القيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية.

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وأوضحت أن ٦٠٪ من السكان بمصر شباب تحت سن ٣٠ سنة، مشيرة إلى أن هناك مزيد من المشاركة المجتمعية حالياً وخاصة للشباب حيث تم المشاركة مع كافة الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوعية بها، مضيفة أن الشباب قاموا بإطلاق «مجموعة شباب ٢٠٣٠» للمشاركة في نشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعات والتوعية بأهميتها.

ولفتت السعيد إلى مجالس ووحدات التنمية التي تم نشرها حالياً والتي تضم أشخاص من كافة المؤسسات سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الأكاديميين أو من الخدمة المدنية والشباب والتى انتشرت على كافة المؤسسات والمستويات لنشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل حالياً على إعداد التقرير الطوعي الوطني مما يسهم في زيادة معدلات المشاركة المجتمعية، فضلاً عن زيادة مستوى الوعي والمعرفة، قائلة إن التنمية الحقيقة تأتي من القاع وليس من الأعلى.

جدير بالذكر أن د.هالة السعيد كانت قد شاركت بعدد من الأحداث الجانبية على هامش مشاركتها بالمنتدى منها الحدثين الجانبيين التي نظمتهما مصر حول القطاع غير الرسمي وأجندة ٢٠٣٠ والأخر حول عدم المساواة ودور شركاء التنمية وغيرها من الأحداث فضلاً عن قيامها بعدد من اللقاءات الثنائية التي جمعت ممثلين من كافة المؤسسات المشاركة بالمنتدى.