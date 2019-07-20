شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار مائل من 4 طوابق في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة المنشات الآيلة للسقوط في القليوبية إزالة عقار من 4 طوابق في قرية جزيرة الأحرار في طوخ؛ لخطورته على سكانه.

وقررت اللجنة إخلاء المواطنين من المنزل، على أن تجري الإزالة على نفقة صاحب العقار لوجود عيوب إنشائية أدت لميله نحو 20 سنتيمتر.

كان المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز طوخ، تلقى بلاغا من الأهالى بوجود ميل في أحد العقارات على منزل آخر مجاور.