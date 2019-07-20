شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 2.2 مليون جنيه لتنفيذ 191 مشروعًا صغيرًا بـ5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اعتماد 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات صغيرة تساعد في زيارة دخل المواطنين في القرى.

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وقال شعراوي، في بيان صحفي، السبت، إن الصندوق يهدف بالدرجة الأولى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص لمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن الصندوق وافق خلال أول اجتماع له اليوم على اعتماد 2,2 مليون جنيه لتنفيذ 191 مشروعا صغيرا في 5 محافظات هي المنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والمنيا والبحر الأحمر، وتعمل هذه المشروعات في مجالات الإنتاج الحيوانى ومنتجات الالبان ومنافذ البيع.

وأشار الوزير إلى أن الصندوق يعمل على تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأوضح أن الوزارة تسعى باستمرار لزيادة موارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، لافتا إلى أن الصندوق يقدم القروض لاقامة مشروعات جديدة أو مشروعات قائمة ويرغب أصحابها في التوسع في أنشتطتها وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى 5 سنوات.