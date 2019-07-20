شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يرشح صالح الصالحي لعضوية هيئة التأديب بنقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن ترشيح الكاتب الصحفي صالح الصالحى، عضو المجلس، لعضوية هيئة التأديب بنقابة الصحفيين.

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ووجه المجلس خطابا للكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، جاء فيه أن ذلك جاء إيماءً إلى خطابكم رقم 726 بتاريخ 25 يونيو بشأن انتداب أحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستكمال تشكيل هيئة التأديب المنصوص عليها وفقا للمادة 81 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وتابع: «وكذلك قرار الجمعية العمومية الصادر في 15 مارس 2019 بتعديل اللائحة الداخلية للنقابة بشأن تشكيل هيئة التأديب والمادة 18 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام.

يذكر أن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم تولى رئاسة لجنة التأديب ضمن تشكيل هيئة مكتب الصحفيين الأخيرة.