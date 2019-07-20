شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 11 صيدلية لمخالفتها مزاولة المهنة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، السبت، 11 صيدلية بمدن سفاجا والغردقة والقصير، لمخالفتها شروط مزاولة المهنة، وذلك بعد تصديق أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود السباعى، مدير إدارة الصيدلة، وأعضاء التفتيش الصيدلى للقيام بحملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدن الغردقة والقصير وسفاجا، وبعد العرض على أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تم استصدار قرارات غلق 11 صيدلية بمدن الغردقة وسفاجا والقصير، لمخالفتها مقتضيات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، 127 لسنة 1955، وتم تنفيذ القرارات بواسطة لجنة من شرطة المرافق والتفتيش الصيدلي.