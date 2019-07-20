شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين وذلك بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات أكاديمية الشرطة، وعدد كبير من رجال الدولة.

وكانت وزارة الداخلية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية وأسر وأقارب الطلاب الخريجين، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، تجري بالتنسيق بين أجهزة الأمن بالوزارة والحرس الجمهوري.

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وتبدأ فعاليات الاحتفال السنوي بعزف السلام الجمهورى فور وصول الرئيس السيسى إلى منصة الاحتفال بالأكاديمية، يليها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، على أن يلقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة خلال الاحتفال يوجه خلالها التحية للخريجين الجدد، ويطالبهم خلالها بالسير على نهج زملائهم الذين سبقوهم، والعمل بكل جهد وإخلاص وتفانٍ، من أجل تحقيق رسالة الأمن النبيلة، في تحقيق أمن وسلامة شعب مصر، والحفاظ على مقدرات الوطن.

ويتضمن الاحتفال قيام طلبة كلية الشرطة من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى في نهاية الاحتفال بتكريم أوائل طلبة كلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين، والوافدين، وقسم الدراسات العليا، ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية، تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم بالكلية.