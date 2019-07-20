خلال تخرج دفعة جديدة.. رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي درع الأكاديمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أهدى اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، درع الأكاديمية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ويحضر حفل التخرج كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وبعض من الشخصيات العامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلًا عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.
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