محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أدى عدد من خريجي كلية الشرطة عروضًا قتالية ورياضية، صباح اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل ميدان التدريب بأكاديمية الشرطة، لإظهار القدرة الفائقة في التعامل مع الجريمة.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ويحضر حفل التخرج كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وبعض من الشخصيات العامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلًا عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور السيسي.. عروض قتالية لطلاب كلية الشرطة خلال حفل تخرجهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.