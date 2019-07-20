تصل للحبس.. "الوطنية للإعلام" توضح عقوبات السطو على حقوق أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن القانون يحسم مسألة السطو على حقوق الملكية في بث البطولات الحصرية، من غرامات مالية إلى الحبس.

وأضاف في بيان، اليوم السبت؛ تعليقا على سرقة قناة الشرق الإخوانية محتوى حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، أن نجاح مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية كان شيئا مبهرًا، وهناك جهد وأموال كثيرة بذلت من أجل تحقيق هذا النجاح.

وأكد أنه جاري التنسيق بين كل الجهات المعنية، ويضع المستشارون القانونيون حاليا خطة التحرك ضد هذا التصرف، في ظل وجود هيئات دولية معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية.