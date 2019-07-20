أخبار مصر | الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد قليل، تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية، صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

الأكاديمية لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليمياً وتدريبياً وبحثياً، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة فى العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون معها، وهى أيضاً تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية ليس فقط على المستوى العربى المستوى الأفريقى والأسيوى والأوروبى وليس غريباً أنها تعد أول مؤسسة تعليمية فى المنطقة تمنح درجتى الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة.