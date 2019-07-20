أخبار مصر | طقس حار.. بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس حار.. بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 31

مطروح 22 30

السلوم 21 30

سيوة 25 37

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 26 38

نخل 19 35

نويبع 27 35

طابا 23 34

كاترين 18 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 31 39

الفيوم 26 37

بني سويف 26 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 39

سوهاج 28 40

قنا 29 41

الأقصر 30 45

أسوان 32 46

أبوسمبل 32 44

الوادى الجديد 30 43

الشلاتين 29 39

ابو رماد 29 37

Advertisements

حلايب 32 36

رأس حدربة 30 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 46

المدينة 29 45

الرياض 27 43

المنامة 32 38

أبوظبى 34 42

الدوحة 31 38

الكويت 33 46

دمشق 17 36

بيروت 26 30

عمان 17 31

القدس 19 28

غزة 22 29

بغداد 28 43

مسقط 28 31

صنعاء 14 30

الخرطوم 28 40

طرابلس 22 30

تونس 24 35

الجزائر 23 31

الرباط 19 27

نواكشوط 24 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 29

اسطنبول 21 29

اسلام اباد 27 36

نيودلهى 28 33

جاكرتا 24 33

بكين 24 31

كوالالمبور 24 33

طوكيو 24 29

أثينا 22 32

روما 18 32

باريس 17 27

مدريد 21 36

برلين 18 29

لندن 14 23

مونتريال 23 33

موسكو 14 19

نيويورك 26 30

واشنطن 26 36