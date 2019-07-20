شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار متوقعة ليوم السبت 20 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء».

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القاهرة.. تنقل شركة مصر للطيران 1640 حاجا من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية وحجاج ترانزيت من بينهم رحلتان لنقل حجاج باماكو بدوي مالي وبعثات العمل، على متن 7 رحلات جوية من القاهرة إلى المدينة المنورة .

الخارجة.. تبدأ كلية الآداب بالوادي الجديد، في تسجيل أسماء طلاب الثانوية العامة الراغبين في الاشتراك في دورة اللغة الإنجليزية التي تقيمها الجامعة بالتعاون مع المحافظة للطلاب الراغبين في الحصول على منحة محافظة الوادي الجديد للجامعات الأجنبية.

الجزائر.. يعقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب بالجزائر العاصمة.