محاكمة 3 متهمين في قضية "ألتراس أهلاوي" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الألتراس أهلاوي".
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وسامي زين الدين.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم: أحمد رضا عبد الصادق سالم، ومحمد حسن أمام محمد، وأحمد عثمان محمد عثمان علي.
ووجهت للمتهمين المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
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