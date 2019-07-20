"تكليف خطير".. أول تعليق حكومي على ختام بطولة الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية لها دور مهم في خروج البطولة بشكل مشرف".

وكتب يونس، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "في الافتتاح اتكلمت عن الرئيس السيسي، في الختام لازم نتكلم عن واحد من أهم وأعظم رؤساء وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي".

وتابع: "الراجل ده مابيتكلمش كتير.. ما بيتكلمش خالص تقريبا، بس بيشتغل كتير وبحرفية".

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وقال: "في مؤتمر الشباب يوليو ٢٠١٨ كان في جامعة القاهرة، اتكلم عن بداياته، وشبابه.. راجل مصري عادي تدرج في وظايفه واشتغل بضمير طول مسيرته، وفي نفس الوقت مدرك إن هو دلوقتي في تكليف خطير ومهم مش في منصب للفشخرة".

وأضاف: "اللي عمله مصطفى مدبولي وهو وزير إسكان كان كبير جدا، وهو سبب رئيسي في المشروعات اللي غيرت وجه مصر، وبيكمل المسيرة وهو رئيس وزراء.. وحكومته قدرت تستضيف بطولة بالحجم ده وتطلع بشكل مشرف".

واختتم: "شكرا للي بيتعبوا.. شكرا للمصريين الجدعان.. شكرا دكتور مصطفى مدبولي".