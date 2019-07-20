التفاصيل الكاملة لإنشاء المعهد العالي لفنون الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدر الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، مؤخرا، قرارا بتولي الدكتور محمد شبانة رئيس قسم الأداء الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، عميدا للمعهد العالي لفنون الطفل.

وتصب الخطوة في الاتجاه الصحيح لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 1990، الذي ينص على إنشاء المعهد بمقر أكاديمية الفنون بالجيزة.

وتنفيذا لهذا القرار أصدر مجلس إدارة الأكاديمية قرارا يحمل رقم ٢٠١٧ لسنة ٢٠١٨، بتشكيل لجنة لدراسة اللائحة الداخلية للمعهد برئاسة الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية وعضوية كل من عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، عميد المعهد العالي للسينما، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، عميد المعهد العالي للباليه، عميد المعهد العالي للكونسرفاتوار، الدكتور عبدالرحمن دسوقي.

وحصل الخليج 365 على نسخة من مشروع لائحة المعهد الجديد وتنص على أن رسالة المعهد مستمدة من رسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع والإسهام في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون والثقافة اتجاها قوميا يرعى تراث البلاد ويعكس هويتها.

ويعمل المعهد على إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات فنون الطفل وتنشئته على نحو سليم مما يسعى إلى توثيق الروابط الثقافية والفنية مع الأجهزة المشتغلة بتنشئة الطفل على الأصعدة الوطنية والقومية.

ويتكون المعهد من الأقسام التالية:

١-قسم العرائس واللعب اليدوية، ويضم شعبة تصميم العرائس والمناظر والأقنعة، شعبة تحريك العرائس، شعبة اللعب اليدوية والتشكيل الابتكاري.

٢- قسم الإنتاج للطفل، ويضم شعبة الكتاب والتصحيف، شعبة الكتابة الإبداعية للطفل، شعبة الرسوم المتحركة (مرحلة الدراسات العليا فقط)، شعبة الديكور والأزياء (مرحلة الدراسات العليا فقط).

٣-قسم الإخراج والوسائط المتعددة (مرحلة الدراسات العليا)، وتضم شعبة إخراج مسرح الطفل، شعبة إخراج سينمائي وتليفزيوني للأطفال، شعبة إخراج لمسرح العرائس، شعبة إخراج إذاعي.

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من جانبها قالت الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون: سوف يبدأ العمل بالمعهد من الدراسات العليا وتمهيدي الماجيستير، على أن يشمل مرحلة البكالوريوس في أعوام قادمة، وهدفنا ليس استقطاب خريجو أكاديمية الفنون فقط، وإنما سنتوسع لنقبل كل خريجوا الكليات الفنية مثل الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وتربية موسيقية كمان سنقبل خريجوا كليات الآداب.

وأضافت جبارة، لمصراوي: أهم ما يميزنا هو أن من سيتخرج من هذا المعهد سيكون مؤهلا ليكتب للطفل ويعلم من يوجه للطفل، فنحن لا نعلم أطفال وإنما نعلم من يعلم الأطفال سواء كان ذلك في الموسيقى أو الرقص أو المسرح أو السينما أو العرائس.

وتابعت جبارة: فتحنا التقدم الآن للمرحلة العليا حتى نستقطب من لديه ملكة فنية مثل العزف الموسيقي والسينما والكتابة أو الإخراج وغيرها، وما سنضيفه له هو منحه كيفية التعامل مع الطفل وكيف يوجه منتجه للطفل، فإذا كان خريج المسرح مثلا درس طوال أربع سنوات "تكنيك المسرح"، فإننا سوف نعلمه كيف يوجه ما ينتجه للطفل.

وأكملت: الأطفال اليوم نصف الحاضر ونصف المستقبل، وقد لاحظنا أن الفنون بدأت تنسحب من المدارس، حتى أن الدهشة تصيبنا عندما نجد مدرسة تهتم بالفنون، والأنشطة، ولذا فإننا نريد أن تكون كل الفنون موجودة في المدارس وليس الرسم فقط، وسوف يكون لنا دور هام في المدارس التعليمية الموجودة في محيط الأكاديمية، وعندما كنا اطفالا كانت حصة الرسم حصة أساسية لنا وهو ما نسعى له.

وواصلت: يخضع المعهد لنظام الساعات المعتمدة، وسيتم تقسيم المواد إلى إجباري واختياري، مشيرة إلى أن اللائحة اكتملت بشكل كبير بعدما عملنا عليها لعدة اشهر ومازلنا نضع اللمسات الأخيرة لها خلال الأيام المقبلة، ونحاول أن نجتهد قدر الإمكان على أن تبدأ الدراسة العام المقبل.

وفي تصريحات لمصراوي، أكد شبانة أنه يعكف على دراسة لائحة للمعهد بشكل نهائي والاستقرار على الشكل النهائي للدراسة به، قائلا أتمنى أن نستطيع أن نبدأ الدراسة من الموسم الدراسي المقبل، وسوف يكون لنا اجتماع بعد إجازة العيد مباشرة .

وأضاف شبانة: إلى الآن مازلنا لم نستقر على مناهج الدراسة، أو على الطلبة المستهدفين سواء كانوا من طلبة المدارس الذين ستعتمد دراستهم على الفنون بمختلف مجالاتها، أو على خريجو الثانوية العامة الذين سيكونون نواة لتطعيم المدارس بهذا التخصص الجديد لتطوير أداء التلاميذ في الابتدائية والاعدادية.

وحول مبنى المعهد الجديد أكد شبانه أن أشرف زكي رئيس الأكاديمية يبذل جهدا كبيرا في الانتهاء منه لبدء الدراسة العام المقبل، وهو مكان موجود في أرض أكاديمية الفنون الجديدة.

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