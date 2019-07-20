مصر | ضبط 71 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 71 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (71) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 5 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 19 عدم الإعلان عن الأسعار، 9 انتاج خبز ناقص الوزن.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.