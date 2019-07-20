مصر | خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية في الهرم.. ضبط 21 شخصا مشتبه بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية في الهرم.. ضبط 21 شخصا مشتبه بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن تنفيذ 6 أحكام جزئية، وضبط 21 إشتباه، وبلغ الإجمالي 27 قضية جنائية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 50 كرسي، 25 ترابيزة، 5 ميزان، 8 شمسية، 10 قلب شيشة، 20 استاند، وبلغ الإجمالي 118 حالة تعديات على الطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

