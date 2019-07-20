أخبار مصر | نجم منتخب نيجيريا يزور الأهرامات: "جاءت الفرصة للاستمتاع بتاريخ مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب نيجيريا يزور الأهرامات: "جاءت الفرصة للاستمتاع بتاريخ مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال لاعب منتخب نيجيريا Shehu Abdullahi، "أخيرًا جاءت الفرصة لزيارة الأهرامات، بعد أن أنهينا مهمتنا مع بعثة منتخب نيجيريا، وبعد الفوز بالميدالية البرونزية في أمم أفريقيا 2019"

وأضاف عبر تدوينة له عبر فيس بوك "لنستريح ونستمتع بعجائب الدنيا، مصر بلد جميل وتاريخها ثرى وكانت فرصة عظيمة أن نكون بها فى كل مكان.

يذكر أن نجم المنتخب النيجيري توجه في زيارة إلى منطقة الأهرامات الأثرية والتقط فيها عدد من الصور التذكارية التي تسجل جولته بالأهرامات.

ووصف الأهرامات بأحد عجائب الدنيا وعبر عن سعادته بتمكنه من التجول بمعالم مصر الأثرية.