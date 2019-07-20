شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي ملوي بالمنيا يشيعون جنازة الشهيد المجند عبدالله جمال في قرية «الأشمونين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع مساء أمس الجمعة أهالي مركز ملوي بالمنيا، جنازة المجند عبدالله جمال عبدالله، 19 سنة، مجند قوات مسلحة بمسقط رأسه بقرية «الأشمونين» التابعة لمجلس قروى نواي بمركز ملوى، والذى استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

أناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من المسجد الكبير بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، والعميد عصام عبدالغني رئيس مدينة ملوى، وشارك فيها أهالي مركز ملوى لتشيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

ونقل السكرتير العام المساعد تعازي المحافظ لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، كما وجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار.