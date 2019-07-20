شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا: جاهزون لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى.. وتوفير 3 معامل مجهزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، على استعداد فرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة هذا العام، والراغبين في إجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم بمعامل جامعة المنيا، وذلك لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 21 من يوليو إلى الخميس 25 من يوليو الجاري، وفقًا للحد الادنى للدرجات التي أقرتها الوزارة، مشيرًا إلى أن الجامعة قد قامت بتوفير ثلاث معامل بعد تطويرها وتزويدها بمائة جهاز حاسب آلي لاستقبال الطلاب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصرًا يومياً وذلك بمعمل المدينة الجامعة للطلاب بالاخصاص وبالمعملين الملحقين بكليتي دار العلوم والتربية الرياضية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزراة التعليم العالي الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للدور الأول 2019، للشعبة العلمية بمجموع درجات 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% فأكثر، والشعبة الهندسية بمجموع 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، وبالشعبة الأدبية بمجموع درجات 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر ليصل الإجمالي الطلاب المقبولين لتسجيل رغابتهم بالمرحلة الأولى إلى 143313 طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور عبدالنبي، أن الجامعة قد خصصت أرقام للخطوط الساخنة للرد على أية استفسارات وأسئلة للطلاب في حالة إذا واجهتم مشاكل في الرقم السري وتسجيل الرغبات، وكذلك لتعريفهم بالخطوات التي يجب أن يتبعوها لتسجل رغباته، وقواعد وأسلوب ترتيب اختبارات الطالب ومواعيد إدخال الرغبات طبقا للمراحل المُعلنة وطرق التعرف على نتيجة الترشيح.