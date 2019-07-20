شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تساهم في تنمية قدرات طلاب المدارس بالقرى المحرومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنمية قدرات طلاب المدارس بمحافظة المنيا والقرى المجاورة لها، واستثمار أوقات فراغ طلاب الجامعة وأهالي الأحياء المقامة فيها هذه الأندية، ونشر الرياضة بالقري المحرومة من مراكز الشباب.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن النادي الصيفي حاضنة تربوية يُقام به مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة تحت إشراف قيادات تربوية مُؤهلة ضمن محور (الأنشطة المجتمعية) بخطة الأنشطة الصيفية لهذا العام تحت شعار «بقوة شبابها تحيا مصر»؛ ليتضمن النادي 6 أنشطة مختلفة (رياضية، جوالة وخدمات عامة، إجتماعية، وثقافية، وفنية، وعلمية)، والمقامة لمدة شهر كامل، بمشاركة كليات الجامعة العشرين.

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وأضاف عبدالنبي، أن مشروع القوافل الرياضية للقرى أيضاً يأتي لتعزيز الإنتماء الوطني لطلاب المدارس والجامعات، واكتشاف المواهب لدى الطلاب وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة، وحماية الطلاب من آثار الفراغ السلبية واستثمارها بالبرامج المفيدة، وتدريب الطالب على تحمل المسئولية والمشاركة الاجتماعية، وخدمة البيئة المحيطة، وتفعيل دور المؤسسات التربوية.

وأشار وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، أن مشروع القوافل الرياضية للقرى يستمر من 22 يوليو وحتى 20 أغسطس المقبل، وذلك بقرى أبويعقوب، وصفت الغربية، وعزبة الشعب، وقرية طوة بمركز المنيا.

تجدر الإشارة إلأى أنه يُشرف على المشاريع الجديدة لخطة الأنشطة الصيفية لهذا العام وليد عبدالقوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومدير الإدارات أميمة عباس، ومحمد حسن، ود.أحمد بسيوني، محسن سيد، ويسري خلاف، وأحمد فهمي.