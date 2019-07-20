شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك ينفي شائعة وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسط علامات استفهام حول صحة الخبر من عدمه، ليخرج نجله علاء مبارك عبر حسابه الشخصي على موقع «توتير»، ليكشف الحقيقة، قائلا في تدوينة مرفق بها صورة والده: «الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات».

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