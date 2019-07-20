محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ظن "أبو نصار" أن قراره بترويج الأقراص المخدرة بعيدا عن محل إقامته سيحول دون سقوطه في قبضة الشرطة إلا أن مباحث الحوامدية نجحت في الإيقاع بأحد أخطر تجار المخدرات.
البداية تعود إلى ورود معلومات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة باتجار "محمد أبو نصار"، 50 سنة، مقيم البدرشين، في الأقراص المخدرة متخذا مركز الحوامدية وكرا لنشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب، والرائد عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر معاونا مباحث الحوامدية، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له.
عثر بحيازته على 1550 قرصا مخدرا، هاتفين محمول، مبلغ مالي، وأقر بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه، والمبلغ حصيلة البيع.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد عادل أبو سريع، مأمور قسم الحوامدية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر هرب من البدرشين وسقط في الحوامدية.. ليلة القبض على "تاجر برشام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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