فريد الديب ينفي وفاة مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نفي فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله.

وقال "الديب" في تصريحات مقتضبة لمصراوي عبر الهاتف، اليوم الجمعة، ردًا على هذه الأنباء: "إشاعة يا فندم إشاعة".

واعتاد فريد الديب خلال السنوات الماضية، نفي الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر بشأن تدهور الحالة الصحية لمبارك أو وفاته.

تجدر الإشارة إلى أن "مبارك" صادر بحقه حكم نهائي بالحبس 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، كما أنه حاصل على البراءة في قضية قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير 2011.

وظهر مبارك في وقت سابق، أمام محكمة جنايات القاهرة، في معهد أمناء الشرطة بطرة، وأدلى شهادته في جلسة مُحاكمة المتهمين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.