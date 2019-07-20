رئيس "أفريقية النواب" يهنىء الجزائر بالفوز ببطولة الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

هنأ رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب طارق رضوان منتخب الجزائر بالفوز المستحق ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وقال : نهنىء الجزائر حكومة وشعباً بالفوز بالبطولة.

وأثنى النائب طارق رضوان- فى تصريح صحفى مساء أمس الجمعة - على الأداء الرائع لمنتخب السنغال، مؤكداً أن نجاح مصر فى تنظيم البطولة أبهر العالم وأعطى مثلاً يحتذى به فى التنظيم والالتزام والتأمين خاصة أن الاستعدادات تمت قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة.

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ونوه إلى أن الحكومة المصرية لم تدخر جهداً لضمان نجاح البطولة وتذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للاستمتاع بالبطولة، معربا عن الشكر لجمهور الكرة المصرية الذى دعم البطولة بحضوره المشرف واظهارها بالصورة الحضارية والتأكيد لى أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار مما سيشجع الكثير على الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن البنية التحتية والملاعب الممتازة التى شاهدها الجميع طوال مدة البطولة ونظام حجز التذاكر واجراءات دخول المباريات وتأمينها يوضح قدرة مصر على تنظيم بطولة بهذا الحجم، واستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى خاصة مع مشاركة 24 منتخباً إفريقيا فى البطولة لأول مرة.

وأشاد رضوان بحفاوة استقبال الشعب المصرى وحبه وتقديره لجمهور الكرة الإفريقى، وأعرب عن سعادته لوجود هذا التجمع الإفريقى على أرض مصر مما يدل على عمق العلاقات التى تجمع بين مصر وكافة الدول الإفريقية.