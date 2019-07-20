مصر | من "البدرشين" لـ"الحوامدية".. سقوط أبو نصار وبحوزته 1549 قرصا مخدرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "البدرشين" لـ"الحوامدية".. سقوط أبو نصار وبحوزته 1549 قرصا مخدرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على أحد أخطر تجار المخدرات بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وبحوزته 1549 قرص مخدر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للنقيب فاروق عبدالقادر معاون مباحث مركز شرطة الحوامدية، يفيد بتردد محمد أبو نصار، 50 سنة، واحد من أخطر تجار المخدرات بمركز البدرشين، على مركز الحوامدية، لبيع الأقراص المخدرة لتجار المخدرات.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة له من القبض عليه وبحوزته 1549 أقراص مخدرة مختلفة الأنواع، هاتفين محمول، ومبلغ مالي، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته أقر أمام المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة بحيازته الأقراص المخدرة بقصد بيعها لتجار المخدرات بالمركز، والهاتفين المحمول لسهولة التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات الأخري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.