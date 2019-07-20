أخبار مصر | رويترز: ناقلة النفط "مسدار" تغير اتجاهها مجددا وتعود إلى الخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: ناقلة النفط "مسدار" تغير اتجاهها مجددا وتعود إلى الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن ناقلة النفط مسدار التى تديرها شركة بريطانية غيرت اتجاهها للمرة الثانية اليوم الجمعة واتجهت عائدة إلى الخليج بعدما كانت غيرت اتجاهها فى السابق صوب إيران.

كانت بريطانيا قد ذكرت أن إيران احتجزت مسدار والناقلة ستينا إمبيرو، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

لكن وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء قالت إنه لم يتم احتجاز مسدار لكن تم توجيه تحذير لها. بينما قال الجيش الإيرانى إنه احتجز الناقلة ستينا إمبيرو.