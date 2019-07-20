أخبار مصر | حمدي الخولي رئيسًا لنقابة المهندسين بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي الخولي رئيسًا لنقابة المهندسين بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين برئاسة المهندس أحمد السيد -أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، نتيجة الانتخابات على منصب رئيس نقابة المهندسين بالبحيرة.

وحصل المهندس حمدي الخولي على 664 صوتًا انتخابيًا، بينما حصل المهندس أشرف وجيه على569 صوتًا انتخابيًا، وسيتم تقديم أوراق العملية الانتخابية والمحضر الخاص بالنتيجة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 الانتخابات لاختيار رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، خلفا للمهندس عادل رزق الذي وافته المنية في أبريل الماضي.

وشارك في الانتخابات 1252 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 1233 صوتًا، والأصوات الباطلة 19.