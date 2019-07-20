شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ إجراءات مبادرة علاج مليون إفريقى من «فيروس سى» فى 18 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج مليون مواطن إفريقى من فيروس سى.

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وأضاف «دوس»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه تم عقد اجتماع، أمس، فى وزارة الخارجية، ضم ممثلين لوزارتى الصحة والخارجية وشركات الدواء المحلية، لبحث ومراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الرئيس لعلاج الأفارقة، وتم تحديد الدول المستهدفة فى تلك المبادرة، وعددها 18 دولة إفريقية، مشيرًا إلى وجود بعض الصعوبات التى واجهت مصر، والتى تتمثل فى أن بعض الأدوية المحلية ليست مسجلة فى تلك الدول الإفريقية، وعدم وجود أجهزة «بى سى آر» لتحليل الفيروس قبل وبعد العلاج.

وتابع أنه تم التعامل مع تلك الإشكاليات من خلال إرسال العديد من أجهزة «بى سى آر»، المتبقية من مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، إلى تلك الدول الإفريقية واستخدامها فى الحملة، علاوة على الاستعانة بالأدوية المحلية، التى حصلت على موافقة واعتماد منظمة الصحة العالمية، لاستخدامها فى تلك الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن تكلفة الكورس العلاجى بالأدوية المحلية تصل إلى 800 جنيه، بينما سعره فى أمريكا وأوروبا يصل إلى ما يوازى 80 ألف جنيه، لافتًا إلى أن البداية بعلاج فيروس سى، وستمتد لتصل أيضًا إلى علاج فيروس بى.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور جون جبور: «ستقوم مكاتب منظمة الصحة العالمية فى الدول الأعضاء الـ18 بدور القائد الفنى والتقنى فى تلك البلدان للإسهام فى التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع، وكذلك توفير الدعم اللازم للاجتماعات التنسيقية خلال خطوات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود ضمن منظومة التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة بالقضاء على التهاب الكبد الفيروسى بحلول عام 2030».