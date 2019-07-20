شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد «شحن الكهرباء» يحرم المصلين من «خطبة الجمعة» فى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب نفاد رصيد كارت شحن عداد الكهرباء- مسبوق الدفع- الخاص بمسجد الحاج حسن في مدينة مغاغة في محافظة المنيا في انقطاع التيار، ولجوء إمام المسجد إلى ضغط وقت خطبة الجمعة إلى أقل من 10 دقائق، ثم إقامة الصلاة، ما أصاب المصلين بحالة شديدة من الغضب، حيث أكدوا عزمهم إرسال شكاوى جماعية إلى وزارة الأوقاف، خصوصًا أن الواقعة ليست الأولى، حيث تكرر الأمر في العديد من المساجد، مثل مسجد «المطافى».

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وقال سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في المحافظة، إنه تم تخصيص كارت شحن كهربائى قيمته 500 جنيه لكل مسجد يتبع الوزارة، وتم التنبيه على العمال بسرعة الإبلاغ عند وصول الرصيد إلى 50 جنيهًا، لشحنه مجددًا، مشيرًا إلى أنه سيتم التنبيه مجددًا عليهم بالاهتمام بذلك الأمر والالتزام بالتعليمات.

وأضاف «عبدالرازق» أن المساجد غير التابعة للوزارة «الأهلية» يتم شحن الكارت الخاص بها من خلال الوحدات المحلية أو المتبرعين، مطالبًا المصلين بترشيد الاستهلاك.

وأوضح عبدالرحيم عبدالراضى، أحد المصلين، أنه عقب بدء إلقاء خطبة الجمعة بدقائق، وفى ظل ارتفاع درجات الحرارة، فوجئ المصلون وخطيب المسجد بانقطاع التيار، وباستدعاء أحد موظفى المسجد أفاد بنفاد رصيد كارت الشحن الخاص بعداد الإنارة، وضرورة شحنه بمبلغ إضافى، لافتًا إلى أنه بسبب مساحة المسجد الكبيرة وتردد أعداد كبيرة عليه، لم يتمكن أحد من سماع الخطبة التي لم تستمر سوى دقائق معدودة.