شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة النهضة» أول كلية تحصل على اعتماد هيئة ضمان الجودة والاعتماد في الجامعات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، حصول كلية الصيدلة بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبذلك تكون أول كلية بالجامعة وفى الصعيد على مستوى الجامعات الخاصة حاصلة على الاعتماد الأكاديمي، وأضاف أن اعتماد كلية الصيدلة يعد الخطوة الأولى لحصول باقى كليات الجامعة في الفترة المقبلة على الاعتماد.

وأكد المهندس محمد الرشيدى، رئيس مجلس الأمناء، أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانات واستيفاء كافة الشروط التي تضمن حصول باقى كليات الجامعة على الاعتماد، وذلك لتحقيق هدف الجامعة في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

وأشار «الرشيدي» إلى أن الاعتماد الأكاديمي يؤكد ترسيخ مستوى الجودة والتطوير في رفع الثقة في مخرجاتها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل والذى بدوره يرفع المستوى المهني لدى طلابها، وينعكس على سمعتها ومكانتها بين المؤسسات الصيدلية والجهات ذات الصلة.