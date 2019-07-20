شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لانتشال جثة طفل سقط في ترعة الشرقاوية بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، من جهودها لانتشال جثة لطفل سقط في ترعة الشرقاوية بشبين القناطر في محافظة القليوبية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مركز شبين القناطر، يفيد بغرق طفل سقط في ترعة الشرقاوية بشبين القناطر، وانتقل العميد يحيى راضي، مدير المباحث الجنائية، يرافقه قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وتبين أن الطفل سقط على عمق كبير، وجارِ عملية إنقاذه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.