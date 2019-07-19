شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تنتهي من إعادة تقييم فنادق البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اللجنة المُشكلة من خبراء وزارة السياحة من اعمال التفتيش والتقييم لللفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر والتي شملت نحو ٢٥٠ فندقاً وقرية سياحية بالغردقة، وسهل حشيش والجونة ومكادي ومرسى علم، وسفاجا، والقصير وفقًا للمعايير الدولية، والتى ستكون عاملًا رئيسيًا فى دعم المنشآت الفندقية المصرية فى المنافسة الشديدة مع المقاصد السياحية الأخرى التى تعتمد فى جذب السائحين إليها على عامل جودة الخدمات المقدمة للسائح.

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وأكد مصادر باللجنة أنه سيتم منح الفنادق والقري السياحية مهلة لتوفيق أوضاعها على المواصفات الجديدة مع تخفيض درجة التصنيف للمنشات الفندقية غير الملتزمة بالمواصفات التي اقرتها الوزارة حيث ينتهي تطبيق هذه المعايير على جميع المنشآت الفندقية، خلال عام، تنفيذًا للقرار الوزارى الخاص بهذا الشأن، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

ومن المقرر أن تعد لجنة للتفتيش تقريرًا بملاحظاتها على الفنادق والقري السياحية وفقًا لمعايير منظمة السياحة العالمية ورفعه للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة لأتخاذ القرارات المناسبة في ذلك.

كانت وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة المنشات الفندقية قد تعاقدت مع منظمة السياحة العالمية للاستعانة بخبراء لتطوير تلك المواصفات، لتعميمها على الفنادق والقري السياحية وتوفيق أوضاعها والبدء فى تطبيقها، مع تحديد مواعيد معينة للتقييم.