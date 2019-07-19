شكرا لقرائتكم خبر عن كشف ملابسات حادث ذبح رؤوس أغنام وحرق إحدي المزارع بالغردقة.. الانتقام السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر ملابسات وغموض حادث ذبح رؤوس أغنام بأحدي المزارع بالغردقة بدافع الانتقام وإشعال النيران فيها. Advertisements كان قسم شرطة ثانٍ الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر تلقى بلاغا من مسؤول بمزرعة خيول بالطريق الدائرى بدائرة القسم- سن25) باكتشافه نشوب حريق محدود داخل إحدى الغرف الملحقة بالمزرعة والعثور على 11 رأس أغنام ملكه «مذبوحة». ونتج عن الحريق حدوث تلفيات بمحتويات الغرفة وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالأشتراك مع الثالث بدافع الانتقام من المجنى عليه لسابقة عمل اثنين منهم بذات المزرعة وطردهما، واعتقادهما بأن المبلغ وراء ذلك حيث اتفقا مع الثانى على ارتكاب الواقعة وتوجهوا للمزرعة مستقلين دراجة نارية وبحوزتهم «جركن» بنزين مُستغلين عدم تواجده بالمزرعة، وأضرموا النيران بها، وقاموا بذبح الأغنام وهربوا. وبإرشادهما تم ضبط الدراجة النارية- والآداة المستخدمة «سكين»، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشف ملابسات حادث ذبح رؤوس أغنام وحرق إحدي المزارع بالغردقة.. الانتقام السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.